〈中部〉驚爆財務危機 名間新泰宜醫院歇業

2019-04-25

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣新泰宜婦幼醫院驚爆上億元財務危機，連三十四名員工的薪水及藥廠藥品款項，也都無力支付，廖姓院長迄今仍避不見面，令員工忿忿不平，二十四日起集體不到班，希望縣府衛生局、社勞處等相關單位能協助處理，以捍衛他們應有的權益。

新泰宜婦幼醫院舊稱泰宜婦幼醫院，一九八九年建構於南投市區，兩年後，遷建至名間鄉現址，開業迄今約三十年，未料，上月便傳出醫院建物已被查封，院內帳簿僅剩三千多元，連水電費也繳不出來，更遑論積欠醫護人員約二個月薪資及藥廠藥品款項，合計五百多萬元。

南投縣衛生局長黃昭郎表示，該局得知此事後，已介入協調分流病患工作，以確保孕產婦及病患就醫權益，將依孕產婦意願分流至衛福部南投、竹山秀傳、南基等醫院，以接續產檢及生產等相關醫療服務。

縣府社會及勞動處長林志忠說，依大量解僱勞工保護法規定，資方須在二個月前提出申請，新泰宜醫院於三月七日向該處提出申請，預計五月十一日解僱院內三十四名員工，假使未遵守法規，將依法處十至五十萬元罰款，並竭盡所能協助解決員工被積欠工資的問題。

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