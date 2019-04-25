〈中部〉奮起湖公車假日改地等候 惹民怨

2019-04-25

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣公車處奮起湖搭車站點，平日、假日不同地點，雖有標示，但假日常有乘客在原候車亭等，而錯過班車，由於下山往嘉義市區一天才四個班次，對未能搭上者影響很大，引發民怨；縣公車處長郭良江表示，正計劃平日、假日同一站點搭乘，近日與地方溝通後，希望五月中旬起，平日、假日都在第一停車場發車。

郭良江說，奮起湖假日遊客如織，終點站周邊停滿車，致公車迴轉困難，才會改在第一停車場候車，且規劃將終點站移至第一停車場，去年由竹崎鄉公所辦理第一停車場候車亭發包施工，原訂去年底完工，因變更設計，近期才會開工。終點站候車亭有張貼假日易地搭乘公告，但可能有些旅客未注意到，致發生搭不上車狀況。

當地一位店家說，遊客假日在終點站候車，而錯過班車的情形經常發生，今年清明連假時，她曾請公車司機等候五分鐘，她騎車到終點站查看，果真有三位旅客在那裡候車，趕緊叫他們到第一停車場搭車，因為是末班車，錯過就得想辦法到石槕轉車下山。

旅客李萬章表示，奮起湖返回嘉市大雅路總站一天才四班車，發車時間分別為上午九點、十點，下午三點十分、五點，前往高鐵嘉義站只有上午十一點十分這班，如錯過班車，對遊客而言很不方便。

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