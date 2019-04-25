〈中部〉朝天宮媽祖遶境》炮場炸轎 四媽鑾轎著火

2019-04-25

〔記者黃淑莉／雲林報導〕連續兩天的雲林北港朝天宮媽祖遶境祈福，前天深夜傳出炮場炸轎時四媽鑾轎著火意外，一名轎伕背部灼燒送醫，幸無大礙，媽祖鑾轎及神像也沒受損。

北港朝天宮媽祖遶境有超過百年歷史，神轎遶境最令人震撼的是炸轎，雖近幾年地方宣導減炮，但百年來信徒認為「放越多越旺」，每一處炮場炸轎的鞭炮量十分驚人，炸轎成為媽祖遶境的重頭戲，今年有登記的炮場就有廿六處，還有不少沒登記的。

鑾轎無損 1名轎伕背被燒傷

前天深夜神轎隊中的四媽神轎行經朝天宮附近炮場，鞭炮點燃不到五秒烈火濃煙衝天，一瞬間鑾轎即陷在火海中，十多秒炮聲停後，轎伕趕緊上前將鑾轎推到一旁滅火，有一名轎伕背部被燒傷，送醫無大礙。

朝天宮組長紀仁智表示，炸轎用的鞭炮有排炮、尺炮，信徒堆放時沒把上面的臘紙撕掉，引燃後著火，導致鑾轎頂的「轎錢」著火，由於事前廟方都有邀集相關單位及炮場負責人開會，提醒購買合格鞭炮，且現場要準備水桶、滅火器、灑水器，起火第一時間灑水滅火，幸好事態很快控制。

紀仁智指出，炮場炸轎時現場有人也會提醒轎班人員及現場民眾要注意安全。四媽鑾轎身陷火海，只有轎頂的轎錢燒毀，鑾轎及神像進廟整理檢查無礙。

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