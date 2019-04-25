〈中部〉芭樂次果收購 農糧署：表皮平整勿腐爛

2019-04-25

〔記者黃淑莉／雲林報導〕農委會為穩定芭樂市場價格，本月初啟動次級果每公斤八元收購，近日卻傳出集貨場次級果規格要求太嚴格，農民質疑次級果收購玩假的；農糧署雲林辦事處人員昨前往現勘，發現是農民與集貨場的認知誤會，重申芭樂次級品的認定為，重量一八○公克以上，表皮平整，不能有腐爛或病害、症徵太嚴重。

雲林果農質疑 規格要求太嚴

在古坑栽種帝王芭樂的張姓農民前天採收一整車芭樂，因市場拍賣價不符成本，他載到代收次級果的古坑一家集貨場，集貨場業者卻拒收，原因是他的芭樂表皮有紅點、黑點及擦傷。

張姓農民說，芭樂表皮只有紅點、黑點或其他斑點，運到市場拍賣都被認定為次級品，且同樣的規格之前集貨場都收，這次卻說不行，加工廠的次級品規格已是市場的上貨標準。

農糧署中區分署雲林辦事處主任劉信良接到陳情，昨天到古坑現勘，陳信良表示，因先前收購時，有農民藏有腐爛或病徵嚴重的果實，加工廠要求集貨場有斑點的果實不收，斑點是指整片很嚴重的果實才不收，集貨場與果農是認知誤會。

劉信良指出，次級品加工做果乾、果汁、蜜餞等，症徵太嚴重不易久存，芭樂次級品的認定為，重量一八○公克以上，表皮平整，不能有腐爛或病害、症徵太嚴重。

農糧署統計資料，國內芭樂栽種面積約七千三百公頃，珍珠芭樂佔九成五最多，產區以高雄市最多二千六百多公頃，其次台南市一千四百多公頃、彰化一千二百多公頃、雲林約三百公頃。

劉信良表示，由於南部去年八二三雨災受創的芭樂同一時間剪枝，加上暖冬影響，今年集中在三月底採收，造成量多價跌，農委會啟動次級品每公斤八元收購穩定價格，收購截止日延長至月底。

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