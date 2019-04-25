〈中部〉《台中》市府山手線送交部 盼速審全額補助

2019-04-25

〔記者張菁雅／台中報導〕交通部長林佳龍前日表示，台中山海環線（俗稱山手線）計畫，因有大幅度變動，交通部已責成鐵道局與相關單位審查中；市府交通局長葉昭甫廿四日表示，市府依據行政院國發會的公開資料進行可行性報告書內容補正，並未變更推動方案，盼交通部儘速審查核定，並請中央全額補助，讓台中市早日享受便捷的軌道運輸服務。

林佳龍：有大幅變動 相關單位審查中

對於山海環線計畫，林佳龍前日表示，台中市政府已修改完畢，因為有大幅度變動，並希望中央全額補助，交通部已責成鐵道局與相關單位審查中，經費分擔有作業要點，不能有太大差異，審查完後會按程序繼續往下走。

交局長：未變更推動方案 僅經費提高

對此，葉昭甫表達遺憾與不解，並重申市府三月十九日提送的修正報告，皆依行政院國發會今年一月十八日公開的相關資訊，進行可行性報告書內容的補正，並未「變更」推動方案，僅就先前二○一八年計畫的闕漏、草率內容進行補正。

至於經費變動部分，葉昭甫說，市府配合中央審查要求，把評估工程建造經費的基年由二○一五年調整至二○一七年，調整幅度參照行政院主計總處公告的營造工程物價指數，因此經費從七百零九億元增為七百一十四億元，並無變動方案內容與計畫路線長度，更遑論「重大變動」。

葉昭甫進一步指出，希望本案可比照台中鐵路高架化，由中央全額負擔建設經費。且「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第七條規定提到，如果專案經行政院核准，可全額補助。因此請林部長大力協助此案早日通過審查，並一同向行政院爭取全額補助，讓台中市民儘快享受便捷的軌道運輸服務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/