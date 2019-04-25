〈中部〉民進黨下屆立委初選》雲林海線電話民調 許忠富勝出

2019-04-25

〔記者廖淑玲、鄭旭凱／雲林報導〕民進黨中央黨部昨天公布雲林第一選區海線下屆立委黨內初選民調結果，前麥寮鄉長許忠富勝出，可望獲得提名參選立委，山線尋求連任的劉建國也將獲提名；國民黨方面，山線和海線立委參選名單都還在協調中。

民進黨雲林海線第一選區下屆立委提名有前縣議員蔡秋敏、前麥寮鄉長許忠富及現任縣議員林文彬角逐，前晚六點半到十點半進行電話民調，中央黨部昨天公佈結果，林文彬一三．二九％、許忠富二四．三一％、蔡秋敏一一．三七％、無明確人選五一．○二％，由許忠富出線。

「無明確人選」比率逾5成

許忠富感謝大家並呼籲黨內大團結；蔡秋敏昨天中午在臉書粉絲專頁PO文恭喜許忠富，林文彬也透過直播向支持者報告「沒有過關」。

許忠富去年放棄連任麥寮鄉長，由蘇治芬力荐參選立委，許忠富財力雄厚，民調過程所能動用的人力物力非其他兩名參選人能望其項背；林文彬曾擔任虎尾鎮長九年，他與蔡秋敏兩人分攤了虎尾地區票源，許忠富的勝出早在地方人士預料中，值得觀察的是，民調結果「無明確人選比率超過五成」，若與國民黨對照民調持續無法拉升，蘇治芬重新參選並非全無可能。

國民黨人選仍協調中

國民黨部份，山線一般看好現任雲林縣副縣長謝淑亞，但謝至今未表態且意願不高；海線則有雲林農田水利會長林文瑞表態參選，前立委張嘉郡雖未正式表態重披戰袍，但勸進聲音不斷；國民黨雲林縣黨部主委許宇甄表示，黨內參選名單近日可望明朗化。

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