〈南部〉梅嶺螢火蟲爆量 勿追逐捕捉

2019-04-24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕市政府在楠西區梅嶺主辦的賞螢季活動已起跑，因當地的火金姑爆量，遊客絡繹不絕，迄今已吸引逾五千人次參加，只是仍可見到民眾大聲喧嘩，甚至還自備網子，企圖追逐、捕捉，變成「生態殺手」，巡山員發現即時遏止，對這不可思議的行徑直搖頭。

楠西區長李燿州懇請遊客遵守不捕捉的原則，且遊賞時保持安靜，更重要的是上、下山注意安全，希望大家能攜手守護梅嶺的螢火蟲生態。

市政府觀旅局派員上山生態踏查，推估目前梅嶺的火金姑已數以萬計，夜光精靈成群飛舞，相當漂亮，也讓廿日起登場的賞螢季，深受各界歡迎。

擔任巡山員的當地伍龍殿管理人陳世寶感嘆，仍有遊客私藏網子，趁旁人不注意時企圖獵螢，發現後都立刻制止，只是民眾在追逐、捕捉的過程中，已嚴重驚擾火金姑，破壞了生態。

陳世寶認為，民眾對於不拿手電筒直接照射的重要規範多能遵守，也知道光源要包覆紅色的玻璃紙，顯見大家的賞螢知識一直在進步中。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文提到，當地的火金姑，以黑翅螢居多，其餘則為紅胸黑翅螢、端黑螢等，農民努力復育有成，這是難得的自然生態，大家應該要珍惜。

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