〈南部〉豬母娘娘牽紅線 5月4日情訂井仔腳

2019-04-24

〔記者王涵平／北門報導〕北門區井仔腳豬母廟（鎮海將軍廟）奉祀全台唯一的「豬母娘娘」，雲嘉南管理處五月四日舉辦牽紅線活動，結合地方觀光產業的互動遊戲，盼留下難忘美好的回憶及找到屬於自己的幸福。

結合觀光產業 盼留下美好回憶

雲嘉南濱海國家風景區管理處結合南市台灣婚慶文化協會舉辦「戀戀鹽田牽紅線、圓緣情訂井仔腳」活動，昨在井仔腳興安宮廟前召開記者會。北門區長陳秀嫣希望更多青年朋友來找豬母娘娘牽紅線求到好姻緣，也希望大家可以多來北門旅遊了解在地產業。

雲嘉南管理處長徐振能表示，台灣好行西濱快線預計六月開始營運，屆時會停靠井仔腳鹽田站，讓民眾可直接搭車來體驗傳統曬鹽、挑鹽、收鹽的樂趣。

配對成功者 獲贈住宿券等獎品

此次活動配對成功者將贈南投住宿券及亞果遊艇俱樂部精品獎等豐富獎品，並特別加碼抽獎經典飯店總統套房、主題套房住宿券，而配對成功並踏入禮堂者，加碼致贈香港來回機票、華聲婚禮樂團、婚紗攝影優惠券，報名至四月卅日截止，活動相關訊息及報名專線06-3587266（台南市台灣婚慶文化協會）、06-7235090（台南市異業交流協會）。

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