〈南部〉6年約滿 民憂林邊光采濕地被夷平

2019-04-24

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大部分承租私有地的屏東林邊光采濕地去年二月期滿，日前縣府派怪手進場夷平，居民擔憂曾獲APEC銀質獎的「智慧電網」恐被拆，也有人傻眼為何好好濕地無法持續，縣府澄清，依照合約縣府僅是回復原狀，智慧電網主要部分未受影響，將持續向其它地主洽談，盡力維持原貌。

八八風災重創林邊，火車站後方佔地逾七甲的公、私地遭重創成「濫田」，前縣長曹啟鴻推動養水種電並打造成具滯洪功能的生態園區，當時由林仔邊文史工作室挨家挨戶拜訪地主後獲承租六年，並與縣府整合發展太陽能光電、風力、氫能與生質能源等營造成大型生態公園，建構自給自足可運轉三天的智慧微電網，曾獲APEC智慧電網類銀質獎，也是屏東縣能源教育的示範場域。

不過，日前民眾直擊有怪手進入整地，看似將夷平整個園區，引發議論。屏東縣環保局回應，因六年租約到期，部分地主不願續租，有的則提高租金，將持續和地主溝通。

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