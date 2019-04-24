〈南部〉今年首櫃愛文芒果 外銷香港啟航

2019-04-24

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋山鄉的愛文芒果受太陽照拂產生獨特香氣和甜度，有「太陽果」美稱，以牛奶餵養的盧家芒果今年開拓香港通路，昨天縣長潘孟安參加啟航封櫃儀式，潘孟安說，高級禮盒產地直送極受高端客青睞，盼今年「全台第一櫃」打響愛文名號。

預計總出口量上看3000噸

潘孟安說，前幾年氣候異常致各國檢疫標準更動，導致去年外銷噸數不多，經縣府積極洽談後克服檢疫問題，今年全縣預計總出口量上看三千噸，昨天盧家芒果外銷的一千盒、五公噸愛文芒果，是今年全台外銷首櫃。

盧家芒果LV等級 裝禮盒直送

潘孟安強調，屏東芒果產期早且又大又漂亮品質極佳，以「餵芒果喝牛奶」的盧家芒果，去年就已銷日本六十噸、香港十噸，今年外銷香港訂單成長為至少廿五噸，產期末並預計再增廿五噸，未來可銜接台南芒果產期。

堪稱「LV」等級的盧家芒果，外銷方式與一般散裝到國外再分裝不同，採產地直接分裝禮盒封櫃直送港、澳的高級酒店等，鎖定高端客戶。

喝牛奶長大 估每顆300元起跳

「盧家芒果」的代表盧旺昇說，七甲地只種六千棵樹，不拚產量拚品質，採牛奶澆灌香氣足，甜度可達十五到十八度，在日本最貴一顆五百公克左右約台幣一千元，港澳售價預估每顆三百元起跳。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/