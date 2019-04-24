〈南部〉關山大圳蓋電廠 被轟不尊重地方

2019-04-24

〔記者王秀亭／台東報導〕台東農田水利會與綠能業者合作，利用關山大圳既有灌溉渠道，設置目前國內最大、年發電量一MW（百萬瓦）的水利發電設施，預計今年底完工，台東縣政府與各相關單位昨天現場會勘，未料海端鄉長胡金至現場砲轟，電廠興建迄今，從未知會鄉公所與部落，甚至驅趕護溪隊員，農田水利會不尊重地方，若再不溝通，部落會議不通過此開發案，只能將電廠趕走。

未知會公所與部落 驅趕護溪隊員

關山大圳灌溉台東縱谷關山至鹿野兩千八百公頃農田，水力發電綠能業者看中其水量穩定、落差足夠、受風災影響的風險較低等特性，五年前與台東農田水利會合作，斥資一億元，在不影響灌溉用水情況下，將現有關山圳沉砂池尾端下挖十二公尺，興建川流式水利發電設施，電容量為一MW，完工後，每年約可提供四百萬度以上的電力，供關山、鹿野、池上地區約兩千四百戶居民安全用電。

這座發電廠完工後，可成為目前全台最大以灌溉溝渠改建的示範設施，為協助工程進行，縣府邀集河川管理單位第八河川局、農田水利會、台東縱谷鄉鎮公所及有關單位現勘。

海端鄉長：通知會勘才知 被當影子

由於水利發電設施所在地位在海端鄉境，海端鄉長胡金至不滿地表示，電廠興建迄今，鄉民全被蒙在鼓裡，水利會、廠商未與鄉公所、部落有任何接觸，把在地居民當不存在的影子般，直到縣府日前通知昨天的現地會勘，才知原來要蓋水力發電廠。

部落會議不通過 公所：不讓電廠興建

胡金至說，上週各部落會議、鄉民代表會及鄉公所至水利會反應溝通的必要，才訂下五月中旬的協調會，盼各單位尊重地方，若經過溝通，部落會議仍不通過，鄉公所也絕不讓電廠興建。

台東水利會：業者不知情 會盡速溝通

台東農田水利會經營組長簡士傑回應，電廠所地在為原住民地區，會在最短時間內與地方召開協調會，做更細部詳談，由於此案並非單獨個案，會將此一議題呈報農委會，是否成為通案的處理方式，仍需由農委會與能源局等中央相關部會進行整體性研議。

台東農田水利會會長羅應鑑進一步說明，業者是向水利會租地興建水力發電設施，相關設施的申請與興建皆由業者自行處理，但在申請過程中，沒有相關規定要求業者須附上部落同意書，業者在無人告知的情況下，尚未與部落溝通，部落居民赴水利會反應後，會盡速與地方溝通及研議後續處理方式。

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