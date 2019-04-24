〈南部〉新門牌沒里名 仁德成功里自力貼上

2019-04-24

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕市政府換裝的新門牌，遭質疑沒有標出所在行政區的里名；仁德成功里長鄭晴而自掏腰包，設計了結合當地奇美博物館意象的里名標記貼紙，經票選後確定版本，展開印製，未來將提供住戶使用。

鄭晴而指出，新的里名貼紙，長約五公分，將黏在右上角，方便民眾辨識。他提到，新設計的里名版本，除了方便外地民眾辨識之外，也可以行銷當地知名景點奇美博物館，若有意願黏貼的住戶，未來將由鄰長服務。

識別以行政區為主 民政局不鼓勵

對於成功里的做法，民政局並不鼓勵，戶政科長張森穆表示，新門牌的識別，以行政區為主，僅標記道路名稱與地址號碼，沒有鄰里，其實更簡潔、明瞭。

張森穆說，升格之前，原台南市的門牌，僅路名與地址，連行政區也沒有；原台南縣的門牌，則是連鄉鎮、村里都標記，現在規格統一。

張森穆認為，目前上網導航，也只是輸入行政區，還有路名與地址，並不需要鄰里；若真要方便外地民眾尋找，在重要道路可設置入口意象，反而比較實際。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/