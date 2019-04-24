〈台北都會〉延宕一年 北農質譜儀可望九月啟用

2019-04-24

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市衛生局定期抽驗農藥殘留，台北農產運銷公司蔬果常有農藥超標情形，北農去年六月宣布與農委會合作，推出「農藥蔬果藥物殘留檢驗室」並購置新式分析質譜儀，提高檢測農藥的效率，原定去年九月上路，至今卻無下文，北市議員汪志冰痛批，北農政策跳票，根本就是唬弄社會大眾；北農總經理翁震炘允諾，今年九月正式上路。

汪志冰昨在北市議會質詢指，北農去年宣布和農委會合作，耗資六百多萬元成立蔬果檢驗室，宣稱購置新式分析質譜儀，每天凌晨開賣前先抽測農藥殘留，十至十五分鐘就有結果，可檢出農藥項目達三七四種，但迄今沒下聞嚴重延宕。

北農約有十萬位農民供應蔬果，過去掌握不到三千名農民的基本資料，若抽驗農藥不合格，只能停止該農民供應該批發市場，其他地區仍繼續販賣，市長柯文哲要求北農今年三月推出實名制，至今也無音訊。

北市產業發展局長林崇傑坦言，還需要一點時間；翁震炘說，目前掌握兩萬名農民基本資料，因個資關係，很多人不願提供身分證字號，但已修法強制要求，掌握半數農民資料就可上路。

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