〈台北都會〉柯粉一通電話 幾十輛YouBike飛去西螺

2019-04-24

議員批破壞沒有團體租借規定

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲參加大甲媽祖遶境，因身體不適，從步行改成騎腳踏車。北市議員簡舒培昨爆料，柯四月九日傳出走不動，當天有位柯粉董先生打電話給交通局，詢問微笑單車YouBike聯絡方式，要求送幾十輛YouBike到西螺福興宮，但據YouBike規定，公司沒提供團體租借服務，為何董先生僅自稱他是柯粉，就破壞規定？

業者︰媽祖遶境提供救援服務

微笑單車行銷經理林苑毓說，確實沒提供團體租借，但這屬道路救援，大甲媽祖遶境屬全國性的大活動，每年都有民眾因天氣炎熱，造成體力不支的情況，所以特別針對大甲媽祖遶境提供「道路救援」服務，每輛自行車需花費三五○元，也會按照使用時間計算租金。林強調，這不是常態性，僅大甲媽祖遶境才有。

柯文哲參加大甲媽祖遶境，包含四大公司、聯醫等都動員陪同柯，引起不少議員不滿。簡舒培昨在議會財建部門質詢指出，本月九日有位董先生打給交通局，自稱柯粉要求交通局提供YouBike聯絡方式，後來直接聯絡YouBike（維運廠商捷安特公司），要求公司提供幾十輛YouBike到西螺福興宮。

簡質疑，YouBike官網明確寫出「為了提供每個公平租借的機會，因此YouBike不提供團體租借的服務」，為何柯粉可以？備詢的北市府副秘書長陳志銘先是反問：「這確定有嗎？」他身旁交通局官員立刻坦承：「有啊，他大概九點打來。」讓陳志銘瞬間無語。

簡舒培表示，西螺福興宮在雲林，並沒有YouBike，自稱柯粉的董先生一通電話就能讓彰化的YouBike飛到西螺去，真的十分厲害，當天柯文哲身後的志工都騎了YouBike，是熱心的志工就可以打電話這樣做嗎？

對此，陳志銘僅回答七個字：「這個要問董先生。」但也承諾會再進行了解。

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