〈台北都會〉內科之心上樑 預定明年營運

2019-04-24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲第一任內首件ＢＯＴ案「內科之心」昨舉行上樑典禮，預定二○二○年第一季啟動營運，在五十年契約期間內，將可望為台北市政府和市民帶進九十一．八三億元收益與每年三千個工作機會。柯文哲昨揭曉「內科之心」創新育成基地正式名稱「t.Hub」，宣布營運第一年預計引進百組以上國內外團隊進駐。

「內科之心」創新育成基地坐落瑞光路、港墘路及洲子街所圍街廓，占地一．七五公頃，由台北市政府與宏匯瑞光公司合作，為全台首例創新育成中心ＢＯＴ案，總投資金額四十八億元，在五十年契約期間內，將替北市府和市民帶進九十一．八三億元收益，以及創造三千個工作機會。

昨天的上樑典禮由柯文哲和宏匯瑞光公司董事長許崑泰共同主持，並公布名稱為「t.Hub」；「t」代表了Taipei、Taiwan、Technology、Trust、Talent、Touchpoint等多重涵義，Hub則是中心之意。營運第一年預計引進國內外團隊一六五組、國際五組以上團隊進駐。

柯文哲致詞指出，內科年產值大約四．二兆，內科之心除了促進內科的新陳代謝，重要功能之一是透過ＩＣＴ支援其他產業，同時也會思考把托老、托幼這些公共服務放進來。

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