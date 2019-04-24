〈台北都會〉雙北垃圾袋互收 五月上路

2019-04-24

〔記者蔡思培、翁聿煌／台北報導〕台北、新北市府昨同步完成垃圾袋互收政策法定公告，雙北市六六七萬市民，自五月一日起可使用各自購買的專用垃圾袋、環保兩用袋及新北市商品萬用袋裝垃圾後，交由雙北垃圾車收取。但北市議員擔心，因北市垃圾處理費比新北便宜約三成，垃圾處理業者可能會把新北垃圾偷渡到台北市，造成北市垃圾量大增。

對此，台北市環保局長劉銘龍表示，會對代清業者進行宣導，並從清運業者源頭管理、稽查是否有分裝行為，觀察半年看看垃圾量是否異常，若發現是幫新北倒垃圾，除了會開罰，清潔隊還會停止代清潔業者丟垃圾的權利。

北市處理費較便宜 議員憂有偷渡

目前北市焚化廠向垃圾代清業者收費為每公噸二○八二元，而新北焚化廠採委外操作、公開招標，價格約在兩千六百到三千五百元間。環保局昨至北市議會進行工作報告，游淑慧質疑，北市垃圾處理費比新北便宜約三成，雙北垃圾袋互通後，可能會有業者把新北垃圾偷渡北市。

環局︰透過契約源頭管理 變多就查

劉銘龍認為，雙北垃圾互通這是共同生活圈的好事，一般人住新北就在新北丟垃圾，如果在台北買了垃圾袋也能帶回去用，除非有極少數的人想要蒙混，而且台北市丟垃圾是定時定點，不是隨時找得到垃圾車。

劉銘龍說，代清運業者要進焚化廠都須申報，會透過契約源頭管理，一旦發現清運垃圾量變多就會追查。環保局表示，若攜帶新北垃圾至台北市焚化爐燃燒，可依廢棄物清理法第五十五條，處以六千至三百萬元罰鍰。

新北市環保局科長蔣本芝說，二月底決算結果出爐，一般廢棄物清除處理成本降低，經重新核算專用垃圾袋費率為每公升○．三六三元，考量雙北共同生活圈，市長侯友宜決定將新北市隨袋徵收費率調降為每公升○．三六元，與台北市相同。

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