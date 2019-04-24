〈台北都會〉新北順暢小組預置警力 車禍排除時間減半

2019-04-24

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局整頓十六條易壅塞幹道，另結合警察局、工務局成立交通順暢應變小組，預置機動警力讓車禍排除平均時間從五十七分鐘縮短為廿七分鐘，降幅超過一半，提升交通順暢度。

汐止大同路路段在今年元旦假期結束後發生大塞車事件，加速新北市政府以智慧交通系統紓解壅塞車流，交通局長鍾鳴時表示，優先整頓十六條易壅塞主要幹道，光汐止大同路和新台五路就調整四十七處路口號誌，加裝三組可辨識車牌的智慧監視系統，交通狀況改善績效達二成四。而改善績效最佳前二名的是三重區重陽路和板橋區縣民大道，平均塞車時間縮短逾三成。

台64、台65線平均15分鐘

鍾鳴時強調，除交控中心嚴密監控全市重要幹道近三百個路況即時影像監視系統（ＣＣＴＶ），也檢討十六條易壅塞主要幹道，調整廿處標誌、補繪四十四處標線；另外，在交通順暢應變小組監控的數據中，也發現啟動預置機動警力應變措施後，發生交通事故到排除時間，從五十七分鐘降為廿七分鐘，台六十四線與台六十五線更降至平均處理時間十五分鐘。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/