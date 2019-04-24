〈台北都會〉雙北垃圾袋 5月1日起互收

2019-04-24

〔記者翁聿煌、蔡思培／綜合報導〕新北市與台北市昨天完成法定公告，雙北垃圾袋五月一日起確定互收，即雙北民眾在兩市購買的專用垃圾袋、環保兩用袋及新北商品萬用袋均可以拿來裝垃圾後交付給雙北的垃圾車。

處理費較便宜 北市憂新北垃圾偷渡

不過台北市議員游淑慧質疑，台北市垃圾處理費比新北便宜約三成，雙北垃圾袋互通後，可能會有業者把新北垃圾偷渡北市，台北市環保局長劉銘龍說，將從清運業者源頭管理、稽查，並觀察半年看看垃圾量是否異常，若業者違規幫新北清運垃圾，除了會開罰，清潔隊還會停止代清業者丟垃圾的權利；新北市環保局發言人、簡任技正孫忠偉說，新北市也會對民間清運業者加強查核把關。

新北市環保局循環資源科長蔣本芝說，垃圾袋互收政策是今年三月十一日「柯侯會」中的共識，雙北環保局協商確定在五月一日起實施，雙方並共同製作教材及辦理垃圾收運清潔隊員的教育訓練。

新北將對民間清運業者加強查核

蔣本芝說，新北市議會不分黨派一直關心垃圾袋降價議題，因二月底決算結果出爐，一般廢棄物清除處理成本降低，經重新核算專用垃圾袋費率為每公升○．三六三元，考量雙北共同生活圈，兩市市民通勤往返的頻率高，垃圾袋若能互用將更為便民，市長侯友宜決定將新北市隨袋徵收費率直接調降為每公升○．三六元，與台北市相同。

蔣本芝提醒，民眾四月底前購買的專用垃圾袋，或在超市、量販店、連鎖便利商店購買的環保兩用袋等依然可以持續使用，只要貼有新北市或台北市防偽標籤的專用垃圾袋或環保兩用袋，都適用雙北垃圾袋互收機制。

劉銘龍說，雙北垃圾袋互通政策會對代清業者進行宣導，環保局也會從清運業者源頭管理、稽查是否有分裝行為，並觀察半年看看垃圾量是否異常，環保局最近也已加強對清潔隊員的宣導，教導分辨雙北垃圾袋。

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