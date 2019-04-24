〈北部〉花市林森路電線亂 議員爭取地下化

2019-04-24

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市林森與中華路口電線凌亂，花蓮縣議員張美慧透過立委蕭美琴、花蓮市公所，昨邀集台電到現場了解電桿地下化的需要克服的問題，台電指出，地下化最重要的是要找到變電箱設置點，還要與其他共掛的相關單位協調，若克服相關問題，預估可在明年中完成下地。

台電︰需有變電箱設置點

台電花蓮區處長蘇建財說，電桿地下化對於景觀當然會有很大的幫助，但變電箱等設施用地還需要公所、議員、里長等幫忙協助取得，有位置才能做下地工作；還有其他共掛管線單位，像是中華電信、第四台等，也要一起協調配合，若這些協調工作都能夠順利，加上地方經費配合，希望明年中能完成林森路的電桿下地工程。

立委蕭美琴說，之前她在立院爭取防災型電桿下地計畫，花蓮獲全國最多補助，但專案時程已結束，不過地方仍有電桿地下化的需求，她建議可參考台東縣作法，在花東基金、前瞻建設城鄉發展專案中提出計畫爭取。

縣議員張美慧說，之前林森路二九三巷以北到明禮路已完成電桿地下化，她希望林森路往中華路的南端部份，也能夠繼續施做，尤其是林森路、中華路、榮正街一帶的路口掛滿電線。

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