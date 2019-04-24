〈北部〉礁溪天主堂建築群 登錄歷史建築

2019-04-24

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉天主堂建築群「暫定古蹟」身分，將於六月五日到期；宜蘭縣政府文化局昨召開文資審議委員會，認定天主堂建築群確有縣保存價值，決議登錄為「歷史建築」；縣文化局指出，即使登錄為歷史建築，只要維持原來的建築風貌，天主教會仍有再利用的彈性。

礁溪天主堂建築群含天主堂與文聲復健院，天主堂建於一九六三年、復健院建於一九七一年；復健院做為小兒麻痺孩童生活、復健及複診場所。不過，因建築群不符新建築法規，一九九五年功成身退，空間長期閒置。

前年四月，地方將礁溪天主堂建築群提報列為歷史建築，被列為「暫定古蹟」，期限在去年四月到期，因文化局未展延「暫定古蹟」身分，導致建築群被偷拆，引發文史工作者反彈；縣文化局在去年六月緊急展延「暫定古蹟」身分，才讓風波暫時平息。

宜縣文化局昨召開文資審議委員會，經討論認為，天主堂拱形外觀特殊，復健院針對小兒麻痺患者復健治療的溫泉池水療法，更是全台唯一，具有保存價值，決定將天主堂建築群登錄為歷史建築。

外觀須保存 可彈性改建

文化局指出，歷史建築的修復彈性很大，只要留下重要建築元素，都有改建、重建與興建的空間，以文聲復健院為例，水療池等小兒麻痺的復健設施、十字建築意象，都需要保存下來，至於天主堂外觀須全數保存，但允許大門轉向與基地移置，不論是要改建、重建還是興建，委員會都會給予教會彈性。

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