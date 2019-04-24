〈北部〉花蓮青宅 議員批店面太低車位少

2019-04-24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣政府推出賣斷式的青年安心成家住宅，目前施工進度三十八點九％、預計明年底完工，後年三月交屋。花蓮縣議會建設小組由議員黃振富召集昨實際到場現勘，卻發現一樓店面淨高太低「走進去很有壓迫感」，且汽機車停車位嚴重不足，縣府則表示，目前針對汽車停車格會再與新城鄉公所研議尋找停車空間，淨高部份需再研議。議員黃振富則要求縣府加快進度甚至提前交屋，早日讓承購戶入住！

花蓮青年住宅規劃成二房二廳一點五衛浴一廚房，每單位約廿四坪、扣除公設後，含陽台的實坪約十七點五坪，房屋格局分為Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ四種單元，隔間格局略有不同。昨現勘看過樣品屋，議員鄭寶秀就說：「身高太高的人可能不適合買」，新城鄉代表陳柏錩也說，主臥室標準尺寸的彈簧床，床尾距離牆面太近，買加大尺寸床房間會很侷促。

鄉代陳柏錩身高188 手快摸到天花板

此外，一樓店面淨高太低、壓迫感大。陳柏錩說，一般房屋淨高在二點八至三公尺，他身高一八八公分，走進一樓店面手伸長，幾乎快摸到天花板，質疑一樓店面天花板的淨高已低於二點八公尺，「裝吊扇會打到手」。

建商︰因管線加裝潢導致感覺侷促

承包建商表示，店面的淨高因樓高扣除管線、天花板及地磚厚度，淨高較低，至於住宅樣品屋因為有木作裝潢固定住，才會感覺侷促，交屋時屋內不會有木作，家具擺放可再調整。

縣府︰將與公所研議找停車空間

此外，包括Ｂ、Ｃ、Ｆ、Ｇ棟的地下一樓停車場規劃三二二個汽車停車格，加上地面四十八個停車格，共三百七十個，機車停車格僅有一五○個、自行車停車格二一六個。縣議員邱光明說，汽車停車格少到只有一半住戶有機會中籤，機車停車格也嚴重不足，他預言新城鄉北埔將出現停車亂象，盼縣府預先規劃。

花蓮縣府建設處長鄧子榆說，目前停車格三七○個，已是最高的法定數量，將優先給住戶登記抽籤，如需求高於預估，將與新城鄉公所共同找地點規劃停車位。

縣府建設處表示，目前六百戶住宅已有二○二戶繳訂金，一百戶店面有四十九戶已付訂金，後續分別有六百四十四人、二百人符合住戶、店面之承購資格，預計五月一日通知繳訂金，需一個月內繳納，未繳納則再通知下一批登記民眾。而為了加快銷售，近期內將依採購法評選專業房屋代銷公司進場，今年中會有代銷人員帶承購戶看屋，待七百戶都繳完訂金後，將抽籤決定房屋棟次、樓層、格局，後悔可退全額訂金，確定後簽約。

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