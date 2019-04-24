〈北部〉與螢共舞 苗縣山區賞螢季登場

2019-04-24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕春末夏初是螢火蟲繁殖期，今年因暖冬，螢火蟲提早現蹤，苗栗縣南庄南江、大湖薑麻園及馬那邦、大窩、三義雙潭、通霄福興南和、卓蘭壢西坪、三灣梨鄉休閒農業區及西湖渡假村，都可見數以萬計的綠色小精靈，在林內、溪澗穿梭，苗栗縣政府表示，現在正是賞螢最佳時機，歡迎民眾前來苗栗感受螢光點點的浪漫氛圍。

三義、大湖 提供生態導覽

三義鄉是知名旅遊景點，每到賞螢季節來臨，勝興車站往聖衡宮的沿途，光害較少的山徑旁便可發現螢火蟲的蹤跡；三義雙潭休閒農業區的山板樵休閒農場於即日起起至五月十八日的每週六，辦理「尋找幸福之燈」。

同樣擁有自然美景的大湖鄉，不只冬天採草莓，四、五月間也是夜訪螢火勝地；大湖薑麻園休閒農業區的雲也居一休閒農場，也提供賞螢生態導覽等活動。

卓蘭推白天採果 晚上賞螢

卓蘭壢西坪休閒農業區的岩川民宿，今年因暖冬，螢火蟲已提早於四月現身，業者辦理賞螢相關活動，讓旅客到卓蘭可以白天到果園採果，入夜後與螢火蟲共舞。

三義鄉西湖渡假村忘憂谷賞螢區，有自然生成的七、八十公尺長，六、七公尺寬的大片銅錢草，螢火蟲季時，遍地的銅錢草與螢火蟲閃爍的黃綠光點相映成趣，成為難得一見的「三義藍眼淚」美景，即日起到五月十二日開放賞螢。

長期關注螢火蟲生態的苗栗農工森林科退休主任彭宏源說，螢火蟲由蛹羽化成蟲，約在攝氏廿度，他觀測今年一、二月氣溫，較去年高約一度，暖冬條件，讓螢火蟲提早現蹤，讓民眾有大量爆發的感受。

縣長徐耀昌說，苗栗為農業大縣，除一級農業外也努力轉型做休閒農業，歡迎大家到苗栗享受大自然美景。

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