〈北部〉龜山29日停水23小時 4站點供取水

2019-04-24

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕台灣自來水公司昨公告，為配合市府水務局「龜山區山鶯路（將軍巷至建國東路）管線遷移工程」，將從廿九日上午八點起至卅日上午七點停水廿三小時，影響範圍包括廿九個里、六萬一千戶。水公司提醒民眾預先儲水備用，也會於停水期間提供四個供水站點供民眾取水。

停水區域包括龜山區嶺頂里、新嶺里、龍壽里、大同里、舊路里、陸光里、新路里、新興里、幸福里、山福里、山頂里、山德里、福源里、兔坑里、精忠里、龜山里、楓樹里、楓福里、文青里、大坑里、大崗里、大湖里、大華里、公西里、文化里、長庚里、樂善里、南上里、中興里等廿九里，幾乎涵蓋整個龜山區。

水公司第二區管理處表示，停水期間將提供四個臨時供水站點，分別位於龜山區文青與文學路口、光峰路二號龜山服務所、大華里大華公園、萬壽路二段一四三三號；另提醒民眾，最好能在停水前六小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間請民眾關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久產生高溫，造成損壞。

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