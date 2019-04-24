〈北部〉年年超額上百人 中壢元生國小擬擴校地

2019-04-24

〔記者謝武雄／桃園報導〕中壢區元生國小是桃園少數實施總量管制的學校，議員張運炳統計，該校學區五年內符合入學資格的學生人數為四四○人至五○九人，較核定的十班、二九○人多出一五○人至二一九人，顯示供不應求的情況嚴重；市府教育局長高安邦表示，總量管制學校每班人數可從廿九人放寬至卅二人，可暫解燃眉之急，而該校正規劃新增校地，以徹底解決名額不足問題。

將更新自立、內壢國小校舍 吸引就讀

高安邦說，元生國小周邊的自立、內壢國小仍有很大招生空間，為解決元生國小總量管制問題，將對自立、內壢國小校舍進行更新改善，並於內壢國小推動雙語創新教學計畫，吸引學生到這兩校就讀。

教局︰總量管制 每班可放寬至32人

他表示，元生國小列入總量管制後，每班招生學生人數從核定廿九人提高至卅二人，目前也規劃將學校旁公園用地約四千四百平方公尺範圍納入校地，估計可增加十二至十五班的規模，但校內教職員及家長對興建校舍看法不一，尚未達成共識。

張運炳指出，元生國小是桃園市總量管制最嚴重的學校，新生核定名額為十班、每班廿九人，共二九○人；但近年來，學區入學人數嚴重超過核定招生數，每年轉介到內壢、自立國小人數都超過百人，家長怨聲載道，明明就住在學校附近社區，卻要跑到好幾公里外的自立、內壢國小就讀。

預見5年內小一新生都超額

張運炳說，截至去年底戶政事務所統計元生國小學區就學人數資料，其中一○八學年度將招收一○一年九月二日至一○二年九月一日出生的學童，目前設籍者達五○九人，這是部分生肖屬龍所致；而一○九學年度入學將為四四一人、一一○學年度四七一人、一一一學年度四七○人、一一二學年度為四四○人，也就是說，若未新增校舍，元生國小五年內總量管制的情形都無法改善。

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