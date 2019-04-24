〈北部〉1.3萬人捐款 八德「寶貝家園」喜復工

2019-04-24

〔記者鄭淑婷／八德報導〕桃園市寶貝潛能發展中心為了照顧更多成年身心障礙寶貝，在八德區茄苳路興建「寶貝家園」，但第二期工程完工後，因工程款遲遲無法結清，致停工長達十一個月；中心持續號召小額捐款，第二期工程款二四○○萬元終於在廿日達標，昨舉行復工典禮、啟動第三期工程，預計二○二一年完工後進駐。該中心主任陳美谷表示，第二期工程款大多靠小額捐款完成，共有一萬三三四七人次捐款力挺，終於讓寶貝家園順利復工。

第三期工程募款 開放實物認捐

陳美谷指出，寶貝家園主體工程已完成六十％，第三期工程是最後一哩路，工程款仍需二五八○萬元，除了持續募集小額捐款（郵政劃撥：19907568，戶名：寶貝潛能發展中心，請註明︰用愛築家），中心也推動實物認捐活動，民眾可至中心網站挑選想認捐的實物，加速寶貝築家計畫完成。

照顧成年寶貝 提供職訓助自立

成立近十五年的寶貝潛能發展中心，專職零到六歲身心障礙者的早期療育服務，之後小朋友可銜接十二年國教，但高中畢業後常面臨無處可去的困境，若長期待在家中，又恐造成退化。催生寶貝家園就是為了照顧更多成年寶貝，完工後可收容九十二名大、小寶貝，除了早療及培訓，內部將設置便利商店、親子餐廳等，提供大寶貝職前訓練、工作機會，減輕家長照顧負擔。

就讀國三的「小怡」特地來參加復工典禮，她的父母說，「小怡」因後天病毒感染造成腦部受損、肌肉無力，但靠著驚人的毅力學會溜直排輪、騎腳踏車，連醫生都說是「奇蹟」，她很喜歡收納、洗碗、洗衣服，但一般工作場域很難收容這樣的孩子，擔心她高中畢業後何去何從；期待寶貝家園早日完工，讓「小怡」能接受完善的職前訓練或工作機會，希望有一天能獨立，這也是許多身心障礙者父母的共同願望。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/