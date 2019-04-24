〈北部〉守護毛小孩 竹市議會提動保自治條例

2019-04-24

〔記者洪美秀／竹市報導〕由新竹市議會議長許修睿提案及十九名市議員連署的「新竹市動物保護自治條例草案」將在本週臨時會提案審議，許修睿說近來常發生動物受虐事件，期許透過自治條例的設置，終結這些不幸事件，達到保護動物、尊重生命目的，目前法案已進議會一讀。

許修睿等人所提的新竹市動物保護自治條例草案第六條提到，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入的場所，應使用鏈繩、箱籠或其他防護措施，違者將處以新台幣三千元以上一萬五千元以下罰緩。

此外，草案中也規範雇主須善盡宣導教育責任，如無善盡責任導致勞工捕捉、宰殺甚至食用貓犬等情形，除勞工本身，也會針對雇主處以新台幣一萬五千元以上七萬五千元以下罰緩。

至於獸鋏部分，除中央動物保護法的母法規範「不得製造、販售、陳列或輸出入」外，也在自治條例草案中，加註「非經主管機關許可，不得持有獸鋏」的規定，並另訂獸鋏回收獎勵辦法，希望杜絕民眾使用獸鋏違法捕捉動物。

新竹市旺旺流浪動物協會理事長楊穎蘋說，對市議會能提此自治條例表示肯定，認為這是竹市成為友善城市很重要的一環，動保畫家張育榕也說，新竹市動物保護自治條例草案補強母法，希望自治條例推行後，讓動物保護工作更完整。

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