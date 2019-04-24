〈北部〉苗栗縣通霄番仔寮溪飄油漬 工廠：設備遭竊漏油

2019-04-24

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮番仔寮溪台一線旁河道，上週被民眾發現水面飄散油漬，引發里民驚慌，質疑是之前中油通霄鐵砧山礦廠漏油事件後續，里民反映後，苗栗縣政府環保局清查發現漏油源頭為當地工廠，雖然工廠陳述是因設備遭竊導致漏油，但前天當地里民大

會仍砲聲隆隆。

環局：油污是該工廠排水溝流出

苗栗縣政府環保局指出，當時接獲通霄鎮民代表曾榮民與當地五北里長甘秋永反映後，前往清查油污洩露流向，發現溪中油漬是從該工廠雨水排水溝流出。

業者：變壓器設備遭竊 致油品漏出

環保局派員前往工廠勘查，廠方指出因上週有竊賊趁著空檔偷偷潛入廠區，竊走廠內變壓器內銅板，過程中斷油管，導致變壓器內絕緣油品漏出，後來又下大雨，油品因而被沖入排水溝，導致流入溪流中。

由於漏油事件引發當地居民不滿，雖然因連日雨勢漏油已被大雨沖走，但苗栗縣議員陳品安、曾榮民、甘秋永會同環保局，昨天再度前往廠區了解狀況，確認後續處理情形。

環局：未即時清理、通報 不排除開罰

環保局表示，雖然廠方第一時間並未即時清理油污，也未馬上通報，不排除開罰，但因漏油事件並非該工廠製程中等因素洩漏，而是因為遭竊設備間接導致，會先給廠方意見陳述時間，並視廠方後續處理環境復原如清理油污等再決定開罰與否。

議員：正統計受害農田 將向業者求償

但陳品安指出，五北里前天召開里民大會時，不少里民砲聲隆隆，除不滿工廠漏油污染到溪流，對於工廠對於噪音等環境問題引發里民不滿，要求妥善處理。曾榮民則說，當地農民擔憂溪水遭污染影響到附近取水灌溉的農田，目前也在統計受害農田，將向廠方求償。

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