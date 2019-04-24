〈北部〉新竹市首推700戶青創宅 明年上路

2019-04-24

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府推動公共住宅政策採三軌式方向推動，包括首次推出七百戶只租不售的青創宅、八百戶的社會住宅包租代管，以及租金補助等政策，其中位在金城一路的七百戶「金城青創宅」，將以青年就業、就學需求為主，讓年輕人到園區工作可就近租屋，該項政策明年上路。

鄰近清、交大及科學園區 只租不售

市府都發處表示，位在金城一路的金城青創宅，屬國防部都更土地，由國防部委由私人建設公司蓋建，已完成六百八十九戶，目前國防部已取回三百七十七戶，此基地鄰近科學園區、清、交大、工研院等國家級產學研究中心，且近高速公路交流道，生活圈機能健全，目前市府將向內政部爭取修繕經費，希望將原本基地三房兩廳或四房兩廳的房型變更為一房一廳或兩房一廳的個人套房型與小家庭房型，預計改造七百戶、只租不售的青創公共住宅，供一般青年或基層警消就業就學居住。

市府將向中央爭取修繕經費 變更房型

市長林智堅說，市府推動公共住宅政策，採三軌式方向推動，其中首波七百戶青創宅，就是鎖定年輕族群，考慮到年輕人剛就業需租房，市府將向內政部爭取修繕經費，希望滿足年輕人就業就學租屋需求，並以公益租賃方向推動青創公共住宅。

另外800戶包租代管社宅 6月開辦

另外公共住宅第二軌就是社會住宅包租代管計畫，共八百戶，此政策也已獲中央核定全額補助一．八三億元，六月就會開辦，歡迎有空屋的房東參與，市府將委託專業物業管理公司管理服務、媒合給就學、就業有需求的青年朋友。

續推租金補助政策 鼓勵市民幸福成家

第三軌就是市府會持續推動「租金補助政策」，去年已擴大租金補助到七百戶，協助無力購屋的家庭居住合適住宅，以家庭年所得低於四十六萬元或家庭成員每人每月平均所得低於一萬八千五百八十二元者為例，就可向市府申請每月最高四千元為期一年的租金補貼申請。另鼓勵年輕人成家，今年市府租金補貼大加碼，將增加新婚家庭、新手爸媽孕有胎兒也可計入家庭成員及未成年子女數，鼓勵市民幸福成家。

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