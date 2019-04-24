〈北部〉龍潭大烏林市民活動中心 開工

2019-04-24

〔記者李容萍／龍潭報導〕龍潭區烏林里、烏樹林里、百年里三里人口達一萬三千人，市府民政局考量現有烏樹林社區活動中心空間狹小，選定位於潛龍國小後門旁、百年建設先前依容積獎勵捐出的土地，興建「大烏林市民活動中心」，昨日開工，最快明年三月完工、六月啟用，提供三里里民更寬敞的集會休閒空間，提升烏樹林地區公共設施水準。

市長鄭文燦出席動土典禮表示，大烏林市民活動中心將興建地上三層建物，總樓地板面積約六百四十平方公尺，工程費為二千八百二十萬元，預計明年三月完成主建築，將可做為研習教室、關懷據點、守望相助隊據點等，容納超過三百人。

鄭文燦說，為打造友善共融空間，與地景環境融合，方便老少使用，也要求龍潭區公所對烏樹林公園環境，包括美化植栽、闢建步道、加強照明及共融性遊戲設施等，提出公園活化方案，再由市府整合相關意見，盡快改善周邊公園環境。

鄭文燦表示，市府為提升烏樹林地區交通便利性，先前開闢七○九線「龍潭經平鎮、二高至捷運永寧站」公車路線，在潛龍國小、百年大鎮都設有站點，方便居民及逛夜市的民眾搭乘。

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