〈北部〉議員爭設桃園市立醫院 衛生局長：先擴充床位

2019-04-24

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府衛生局昨在市議會進行工作報告，多位市議員針對醫療資源分配不均、市立醫院設立等問題表達關切；對於市府與清華大學十五日簽訂的「醫療暨教育研發園區合作意向書」，多名市議員質疑「十年內根本蓋不成」，強調桃園必須要有自己的「市立醫院」。衛生局長王文彥表示，短期會就現有醫院擴充設備、床位，未來將尋找適合土地設立市立醫院。

醫療園區 議員質疑十年內難蓋成

市議員林政賢質詢指出，桃園醫療機構數量是六都最少，平均每一醫療機構服務一三八四．八二人也是六都最高；對於桃園市立醫院的興建，林政賢質疑市府雖與清華大學簽訂「醫療暨教育研發園區合作意向書」，但對方似乎比較想蓋「清華醫院」，不是市立醫院，而八德、大溪地區醫療資源缺乏，大溪居民緊急醫療還得跑到新北市的三峽恩主公醫院，要求桃園務必要有自己的 「市立」醫院，希望衛生局努力。

衛局︰多家醫院籌設中 可增620床

衛生局表示，桃園、八德、中壢及楊梅目前都有醫院籌設中，經醫事審議委員會同意可再增加六百二十床，未來如有規劃設置市立醫院，會以沒有醫院的區域為主。

另方面，市議員謝美英質詢指衛生局官網設立「健康促進整合系統便民服務專區」，但打開首頁最新公告，頁面卻只有「場次取消公告」，沒有其他訊息，且一一點進公告更發現，場次取消原因是「輸入錯誤」，抨擊政府大動作打假消息，政府官網卻散播草率的消息，要求衛生局嚴加堅守政府可信度。王文彥表示會加強官網管理，讓民眾能獲得正確訊息。

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