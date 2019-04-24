〈中部〉《台中》迎高峰用電 中火機組歲修又掀戰

2019-04-24

〔記者張菁雅、蘇金鳳／台中報導〕台中火力發電廠上週減發五成電力，導致中部九十九％用電時間靠外援。對此，市長盧秀燕廿三日表示，如果中火減發四至五成電力，全國供電還游刃有餘，備載率也不錯的話，代表市府主張中火十部機組一半退場，將不是問題；台電回應此時才是四月，非七至八月的夏季用電尖峰時期，因此各火力發電廠都在進行歲修，要把每一個機組歲修得「頭好壯壯」，因應高峰期用電。

台中火力發電廠因放流水超標，上週遭市府開罰二千萬元，中火為改善缺失，自主減發五成電力，但造成中部九十九％用電時間靠外援。

環保局長吳志超則指出，根據該局掌握的數據，以四月十七、十八日的發電量來說，中火十部機組降載量僅約四成，並非台電所說減發高達五成電力。

台電發言人徐造華表示，台電上週並非停五個機組，因為台電都會有定期排休，而是一至四號機組自主減產五成，另外一組則是全部停產，主要是進行年度的歲修及水質檢修，因此是停三個機組，而不是五個機組。

台商回流 台電：今年用電需求又比去年更高

徐造華強調，台電珍惜每一部機組，去年台電六月定備載用電為六％，但很多工商團體都要求再提高，而且某一機組若發生問題，必須要有其他機組因應，此外還有經濟發展、台商回流的用電需求，而且台中也有廠商進駐，都需要穩定的供電。

吳皇昇：發電是中央問題 市府捍衛市民健康

對於中火若持續減發電力，是否將造成中部夏季供電吃緊？新聞局長吳皇昇表示，從前年到今年，台電陸續有五部新機組上線，相當於中火四部老舊機組的發電量，既然如此，為何台中市民要繼續忍受中火老舊燃煤機組；另外，發電責任與能源政策是中央政府的問題，市府捍衛市民健康是天經地義，中央將發電責任歸咎於地方政府，邏輯完全錯誤。

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