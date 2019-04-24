〈中部〉《台中》荔枝椿象入侵新田步道 扶手當「跑道」

〔記者歐素美／台中報導〕荔枝椿象入侵北屯區大坑步道及潭子區新田步道，蓋恐怖！步道扶手成為荔枝椿象的「跑道」，民眾登山一不小心即可能觸摸而被荔枝椿象的毒液噴到受傷，市議員蕭隆澤要求市府應專案處理，以免影響地方休閒產業。
台中市風景管理所所長廖偉志表示，大坑步道去年即發現荔枝椿象，市府目前除要求清潔人員一天兩次利用打掃時清除步道扶手或附近的荔枝椿象，今年並施放兩萬隻平腹小蜂進行生物防治，同時在六至十號步道荔枝椿象較多處豎立告示牌，提醒民眾注意。
荔枝椿象會影響到荔枝及龍眼等農作生產，市民廖東福最近到北屯區大坑九號、十號步道及潭子區新田步道登山，不僅零星的荔枝、龍眼樹上都是荔枝椿象的蹤跡，甚至步道扶手也爬滿荔枝椿象。
家住潭子新田山區的蕭姓農友一家人說，這兩年荔枝椿象入侵情況愈來愈嚴重，不僅荔枝、龍眼樹上爬滿荔枝椿象，連本土的無患子、台灣欒樹及苦苓等也都充斥荔枝椿象，住家晾曬衣服時，衣服上常被荔枝椿象產卵；蕭姓阿嬤說，有時一天衣服可以發現兩、三堆荔枝椿象的卵，有時沒發現，還會直接在衣服上孵化，她都用塑膠袋收集蟲卵，待孵化再燒掉；樹上的則噴藥防治。
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