〈中部〉《台中》熱血老師王俊惠 捐血44年1479次

2019-04-24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「我要捐血到不能捐為止！」沙鹿高工熱血老師王俊惠捐血四十四年，從十九歲唸大一時開始捐血，捐血近一千五百次，昨日接受表揚，他是中部捐血最多的老師。

車程2小時也不遲到 熱愛捐血

六十三歲的國文老師王俊惠，僅曾因三次腎結石手術和做體檢時未能定期捐血，即使要捐血的車程超過兩小時也不曾遲到。大一就讀高雄師院時，受到學長號召加入捐血行列，從此樂此不疲，定期捐血，搬到台中東勢偏鄉於東華國中教課，仍不辭辛苦持續捐血。

23年前改捐血小板 每2週一次

一九九五年王俊惠捐血滿廿年，累積一○四次接受表揚；隔年他調到沙鹿高中補校，因為晚間上課，白天有時間，改捐分離術血小板，每兩週就能捐血一次，迄今已捐血達一千四百七十九次。

王俊惠說，捐血之路並非一路順利，仍堅持「只要能捐一定趕快捐！」因為捐血有四大好處，「利人又利己」，不但能救人，還能促進新陳代謝，為了捐血要注意身體，不熬夜、注意飲食和運動，讓身體更健康，還有捐血中心會舉辦各種回饋活動，累積許多旅遊券，與親友同歡。

捐血能「避開血光之災」，王俊惠說，曾經騎車發生車禍，差點撞上前車，意外只受小擦傷，在地上打個滾就坐起來，認為「車禍該流的血已經都捐出去了！」

台中捐血中心表示，捐血人口因少子化及年輕人捐血意願降低，十七到廿歲的捐血人數十年來就少了三萬一千多人，其中光是去年就比前一年少了一千七百多人。

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