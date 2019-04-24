〈中部〉《台中》沙鹿向上路下坡連環撞 拖板車斗插入公車

2019-04-24

〔記者張軒哲／台中報導〕沙鹿向上路再傳追撞車禍！昨日上午沙鹿區向上路與保寧路口發生一起三車連環撞意外，被夾在中間的199路公車遭後方大貨車撞上，推撞前方拖板車。拖板車後車斗插破車窗，險些直接命中司機頭部，畫面怵目驚心。

幸運！ 199路公車無載客

林姓公車司機一度受困，所幸公車內無乘客，司機意識清楚，後腦撕裂傷。民眾直呼宛如「絕命終結站」，司機幸運逃過死劫。警方初步調查，事故現場不是長下坡，研判最後方的大貨車未注意前方車況釀禍。

近年向上路六段長下坡屢屢發生大車煞車不及，追撞前方車輛事故，造成多起傷亡。但昨日車禍發生在七段向上路與保寧路口，此路段是些微下坡。

釀禍！大貨車未保持距離

大貨車黃姓駕駛夫妻檔有些微擦挫傷，三人被送醫救治，拖板車司機未受傷。由於此路段已過了長下坡，路面並未陡斜，三輛車駕駛皆無酒駕，警方研判大貨車未保持安全距離釀禍。

光田醫院指出，五十歲林姓公車駕駛，到院意識清楚，後腦勺撕裂傷，四肢挫傷，無生命危險，但司機飽受驚嚇。

童綜合醫院指出，四十五歲黃姓大貨車司機右下肢夾傷，臉部有表淺撕裂傷，四肢擦挫傷，坐在副駕駛座四十三歲朱女意識清楚，鼻樑撕裂傷縫四針，鼻骨骨折，皆無生命危險。

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