〈中部〉全中運 大慶商工男網5連霸

2019-04-24

〔記者陳冠備／彰化報導〕全國中學運動會近日在高雄如火如荼舉行，大慶商工網球隊在男子團體賽中過關斬將，最後戰勝地主隊高雄市新莊高中，勇奪金牌，創下五連霸佳績，其中世界青少年排名第十六名的何承叡，發揮職業選手實力，為彰化摘下一面網球男單金牌。

大慶商工網球隊實力堅強，今年有何承叡、洪巽皇、陳廷宇、林翰智、丁胤中、何陸、陳楷沁七名選手入選參加全中運網球比賽，團體賽八強戰時就遇上去年決賽對手台北市建國中學，以二比一艱辛獲勝進入四強，接著擊敗花蓮高中與地主高雄市新莊高中，進行金牌戰，大慶商工先派出王牌何承叡打頭陣，輕鬆獲勝，大慶也憑此氣勢拿下最後勝利，蟬聯五連霸佳績。

何承叡說，七歲時為了減肥報名參加網球營，沒想到打出興趣，爸媽為了幫他找教練，換了五所小學，國中更直接赴美知名網球學校就讀，近年才返回台灣。

總教練賴建豪說，何承叡身高一八九公分，具身高優勢，且左手持拍、發球角度比右手選手角度更大，正拍攻擊、切球都具破壞性，最佳成績是法國公開賽青少年組雙打亞軍，澳網單打八強，目前世界青少年排名第十六名，未來有望成為盧彥勳接班人。

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