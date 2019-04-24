〈中部〉內政部長看彰化濕地︰保育、利用雙贏

2019-04-24

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化海岸從二○○九年就被內政部營建署國家重要濕地評選小組評定為國際級重要濕地，但當地漁民憂於生計受影響及國光石化攪局，成立國家級濕地遙遙無期，為突破十年來的僵局，內政部長徐國勇昨前往彰化濕地視察，他表示：「一切取決於態度」，會在「生態保育」與「明智利用」間取得平衡發展，共創雙贏。

徐國勇會勘 強調一切取決於態度

彰化海岸擁有全台最大泥質潮間帶，廣達一萬三千多公頃，沿岸有蚵、蛤養殖區也是彰化無形文化資產「海牛犁蚵田」及二十三種保育類鳥類棲息地，為保護海岸不受污染，中華民國野鳥學會在二○一二年提案劃設國家濕地，地方漁民擔心也生計受損，去年八月聯合簽署反映陳述書，要求說明保育範圍。

徐國勇昨在營建署長吳欣修、大城鄉長蔡鴻喜與地方NGO團體等人陪同下走訪彰化大城濕地、漢寶濕地，是十年來首位會勘彰化濕地的內政部長。

徐國勇指出，環保很重要，因為環境被破壞，一輩子都無法恢復，但人民也要「顧巴肚」，所以要開發到何種程度？那條線（開發）可以調整，環境生態保護不能影響明智利用，讓經濟發展與環保不會相衝突。

徐國勇說，記得多年前還帶著家人來彰化賞鳥，這次特地來尋找回憶，不過似乎地貌已非，「明智利用」的精神就是讓土地生生不息，漁民也能永續經營，回去後會好好研議，如何保護濕地，如當年擋下國光石化，這都是一種態度的表現，也期盼生態保育與居民生計「雙贏」，提高濕地的附加價值。

保護瀕危鳥類 環團促設國家濕地

彰化環保聯盟總幹事施月英說，大城濕地是大杓鷸與萬歲大眼蟹棲息地，諷刺的是這裡曾是國光石化預定地，到底成立什麼才會影響漁民權益？劃設國家濕地才得已永久保存。

中華民國野鳥學會秘書長李益鑫說，彰化海岸養殖業發達原因就是仰賴泥質潮間帶，代表大自然一直在照顧我們，而二○一六年頒佈台灣鳥類保育紅皮書，瀕危與極度瀕危共十九種，其中彰化濕地佔有十八種，因此保護這塊濕地就是保護九十九％的瀕危鳥類，希望趕快建立保護機制，讓生態與經濟共存。

蔡鴻喜說，成立國家濕地保留一切當然好，誰希望工業進來，但是成為國家濕地，是否能結合當地綠能產業，成為觀光景點，不是劃一塊濕地大城就有未來。

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