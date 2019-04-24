〈中部〉國中生歷史筆記 像電影分鏡腳本

2019-04-24

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣林內鄉淵明國中三年級學生鍾博宇用繪圖、說故事方式整理歷史筆記，就像看電影分鏡腳本，簡單清楚，被同學們視為「寶典」，導師陳姿妙說，連她都想要收藏。

鍾博宇從小就喜歡畫畫，對歷史最有興趣，他用圖表、插畫搭配自己想到的輕鬆「註解」，內容就如同短篇歷史故事，也像已分鏡完成的腳本，例如，兩次世界大戰用幾張圖就說明兩大陣營國家、衝突及戰後影響，同學說，看過鍾博宇的筆記，很容易弄懂歷史事件脈絡，想要忘記都很難。

鍾博宇說，他非常喜歡歷史，歷史就是一連串的故事，用圖畫與說故事方式呈現，更能掌握歷史事件的關鍵，而且畫畫也是他抒壓方式，一舉數得，現在常有同學借筆記，他很開心自己的筆記能夠幫助同學。

淵明國中校長丁清峯表示，第一次看到鍾博宇筆記時相當驚豔，心裡說「如果每個學生的筆記都如此這般，老師就輕鬆多了」，丁清峯把鍾博宇筆記PO上網，有網友回應「可以上網賣」，也有人誇「天才兒童」。

陳姿妙指出，鍾博宇很喜歡畫畫，把歷史事件融會貫通再變成插畫、故事，就像一本漫畫或劇本，她也想收藏。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/