〈中部〉竹崎親水公園 6月起封園

2019-04-24

〔記者王善嬿／竹崎報導〕嘉義縣政府獲行政院前瞻基礎建設計畫經費補助，辦理「竹崎親水公園水環境營造案」，六月起封園十個月施工，明年三月底完工，有鄉親陳情，封園後攤商、周邊商家生計堪慮，鄉民也少了運動、休憩場所，建議分段施工。

對此，縣府水利處副處長朱崧豪說，部分施工、部分開放的工期較長，全面施工雖有暫時封園陣痛期，對遊客則較安全，也可加快施工進度；竹崎公所觀光文化課長古月華表示，將視施工進度研議分階段開放。

前瞻補助8千萬 改善設施

朱崧豪表示，工程總經費八千九百一十七萬元（含地方配合款十％），規劃施作五大部分，包括配合阿里山林鐵火車頭設計入口意象、種植四季花卉、打造山林步道、風雨球場和兒童遊戲區、噴水造景、水圳親近環境。

憂害生計 商家籲部分開放

在公園擺攤廿餘年的林姓攤商說，公園曾修繕，但不會全園封閉，這次要封園達十個月，他們無處擺攤，被迫暫時歇業。

縣議員何子凡說，施工區域主要在吊橋旁親水步道、親子戲水區，未施工的花仙子步道、天空走廊等處，建議照常開放。

竹崎鄉民代表會副主席蔡瀧賢認為，遊客主要從大門親水步道進出，若局部施工，遊客難玩得盡興，花仙子步道旁則是工程車出入道，基於遊憩安全考量，贊同全園封閉。

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