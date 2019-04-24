〈中部〉嘉市防汛 8水排清出7500噸淤泥

2019-04-24

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕汛期將屆，嘉義市府本月中完成第一階段區域排水及雨水下水道清淤，轄內八條易淤積區域排水，共清出七千五百噸淤泥，以中央排水達五千二百五十噸最多，五條雨水下水道箱涵則清出一百廿三噸淤泥，以彌陀路五十一噸最多，預計六月底前完成第二階段作業。

中央排水5250噸淤泥最多

去年八二三豪雨，嘉市受災相較其他縣市輕微，前任市長涂醒哲曾說是其團隊傾力清理下水道垃圾、淤泥等阻塞物奏效；市長黃敏惠回鍋後「涂規黃隨」，「廠商做一次工，就可提昇清淤成效。」

市府工務處水利工程科長黃國泰表示，去年十月至今年四月中旬，區域排水清淤第一階段工程，針對中央排水、北排水、道爺圳、竹村排水、鹿寮排水、大溪厝排水、後庄排水、民雄工業區排水等，淤泥量大或雜草茂盛河段，總長度達一萬二千八百多公尺，清出七千五百噸淤泥。

市區主要區域排水中央排水（番仔溝橋至下埤橋）的中游段（近北港路、世賢路一帶），由於坡度和緩、水利渠道取水，致流速慢，上游泥沙等雜物易淤積於此，水質惡臭，影響環境衛生。

黃國泰說，去年中央排水（世賢路至出水口段）清出三千三百噸淤泥，今年中游段清出五千二百五十噸，有助汛期的水流流暢。

彌陀路雨水道清淤51噸

嘉市雨水下水道箱涵建置完成約八十九公里，採逐年逐段清淤，去年十月到本月中旬已完成彌陀路（芳安路至宣信街口）、世賢路三段（新民路至溫州一街）、自由路（保安一路轉至世賢路一段五八○巷）、大富路（大賢路至大信街）、大聖路（劉厝路至大聖二街）等清淤，長度共八百二十公尺、總量一百廿三噸。

另，水利署第五河川局工務課長白文祥說，去年八二三豪雨造成八掌溪台一線水上南靖一帶部分溢堤，該局已完成疏浚工程，清出七萬五千噸土石。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/