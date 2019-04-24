〈中部〉埔里2國小爭設足球場 體育署點頭

2019-04-24

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕埔里鎮的太平國小、埔里國小發展足球運動卻無足球場，大成國中體育班射箭成績已打入全國前八名，設備卻很簡陋，立委蔡培慧昨邀體育署副署長王水文等人現勘，王水文允諾補助太平和埔里國小各設天然草皮及人工草皮五人制足球場，另也同意補助大成國中增設射箭場設備。

大成國中增射箭設備 補助有譜

埔里鎮內的國小近兩年發展足球運動，太平國小和埔里國小都有足球隊，但太平國小只能在籃球場的兩端設足球門架讓足球隊練習，但距離不夠，且籃球與足球同場十分不便。埔里國小也是球籃球和足球同場，場地雖夠大，但場地地板龜裂，一下雨就積水無法練習。

立委蔡培慧昨邀體育署副署長王水文等人現場勘查，王水文看到小朋友練球場地如此克難，已允諾由體育署補助改善，其中太平國小補助在校園的廢棄球場設天然草皮的五人制足場。至於埔里國小則補助設人工草皮足球場，另也建議學校第二步可思考增設太陽能板施作風雨球場。

昨日一行人也到大成國中看射箭場地，校長陳清濱校長強調，大成國中的射箭隊成立已超過二十年，訓練出來的校友曾是奧運射箭項目的選手，近兩年才正式成立體育班，但專業訓練所需的器材設施尚未到位。縣議員陳宜君則建議體育署，能在大成國中設射箭訓練中心充實設備和教練人才。

大成國中昨提出添置設備和場地改善的計畫，經費二百五十多萬元，體育署副署長王水文應允補助。

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