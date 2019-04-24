〈中部〉彰市蓋遊憩景觀滯洪池 年底完工

2019-04-24

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣繼員林市「圓林園」滯洪池後，彰化市也即將要有景觀生態滯洪池！工程地點就在八卦山大佛風景區後方的彰化市民族新村眷村舊址，順著山勢自然地形而蓋，融入公園遊憩、大草皮、停車場，結合約三分地面積的滯洪池，施工期半年，工程昨開工動土，預計今年年底竣工啟用。

民族新村舊址興建 串聯八卦山景點

工地前身是眷村舊址，位於中山路二段六四四巷下方，從卦山路國軍忠靈塔左轉六四四巷進入，土地面積近二公頃，為八卦山難得仍有的大片平坦土地，是財政部國有財產署的土地，國產署撥用縣府使用，再由內政部推動「城鎮之心工程計畫」，補助一四○○萬元工程經費，促成滯洪池和公園綠美化景觀工程。

縣府昨辦開工動土儀式，縣長王惠美、市長林世賢、綠藍縣議員們手持金鏟剷下三土，祈求開工平安、工程順利，宣告眷村留下來的空地即將蛻變。

縣府城市暨觀光發展處長馬英傑在簡報中指出，工程朝營造樂融之丘的概念，結合「遊戲能力」、「生態涵養」、「療癒共融」及「友善通用」共四大核心概念設計，順著山坡地貌，規劃公園遊憩區、老樹廣場、人行步道、停車場，以及三分地景觀滯洪池，預期效益未來將可串聯八卦山現有景點，增加縣民休憩空間，更有大草原和滯洪池，提高八卦山綠覆和透水面積，讓彰化縣變成海綿城市。

規劃公園、老樹廣場、大草皮、步道

縣長王惠美說，將來工程竣工後，眷村將蛻變成親子共遊的休憩新天地，更多了滯洪池的洩洪功能，提高山坡地水土保持，盼挹注多元功能的活水，吸引八卦山遊客回籠，再造風華。

市長林世賢建議夜景是八卦山最美的優勢，工程因為欠缺瞭望台的經費而少了這一味，他已向參山國家風景區管理處爭取經費興建瞭望台，他說，從八卦山大佛九龍池俯瞰而下，可以看到大肚溪口、台中港等優美景觀，這是彰化市發展的先天優勢，積極善用造福縣民。

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