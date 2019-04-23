〈南部〉賽馬計畫送審？高雄市議員吐槽只是可行性分析報告

2019-04-23

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜推動的賽馬計畫，如期在四月間送進議會，卻被高市議員邱俊憲吐槽，送進來的只是可行性分析「報告」？不是法規、辦法或條例，根本不用審議，強烈質疑賽馬政見不可行、近乎跳票。

不是法規、辦法或條例 邱俊憲嗆跳票

負責執行賽馬計畫的高市觀光局上週將計畫送進市議會，市議員邱俊憲昨在議會指出，等了許久終於索取到賽馬產業發展可行性分析報告，但這本「報告」完全不需議會審議，也就沒有議會同意、或不同意審議這件事，質疑賽馬計畫近乎跳票。

他進一步指出，報告內容還直言運動賽馬若未與博弈結合，無法吸引觀眾、容易拖垮本業，而博弈又存在現行法律上諸多限制，幾乎不可行。

觀光局下月辦馬術比賽 邱：無關賽馬

高市觀光局長潘恆旭澄清，賽馬計畫仍持續推動中，但必須按部就班分短、中、長期策略逐步進行，他透露五月下旬會舉辦「馬術」比賽，先透過馬術活動產業，建立國人對馬術活動的正確概念。

觀光局強調 分短、中、長期逐步進行

高市觀光局的業務報告則說明，初期要將賽馬運動列入運動項目、中期要發行運動彩券、長期則成立賽馬博弈專法，專法將結合主題式博弈賽馬及產業鏈的建構，透過地方與中央共同合作進行。

對於觀光局將舉辦的馬術比賽，邱俊憲認為馬術是馬術、賽馬是賽馬，市府推動目標就是博弈賽馬，在法規不允許、社會無共識下，呼籲市府別再浪費資源在這無謂政策。

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