〈南部〉韓又被打臉 早稻田：未有高雄設校計畫

2019-04-23

〔記者吳柏軒、葛祐豪／綜合報導〕高雄市長韓國瑜二月對外宣稱，日本早稻田大學有意到高雄設立高中分校，但有網友爆料早稻田大學根本沒有相關計畫，高雄市府澄清是有早稻田校友轉達該校想合作之意，還指爆料是「網路謠言」。但本報記者正式去信詢問早稻田大學，該校公關室昨日正式回覆澄清：「目前沒有到台灣設立學校的計畫」。

新聞局長才說「沒設校計畫」 是網路謠言

韓國瑜今年二月對外宣稱，日本早稻田大學有意到高雄設立高中分校，但本月二十日有早稻田的學生上網爆料指出，早稻田根本沒有要到高雄設高中的打算，因為該校並不能隨便到海外辦學，韓的說法甚至一度驚動日本文科省要求釐清；高雄市新聞局前日則表示，早稻田大學與高雄市合作一事，是有校友向韓國瑜說早稻田大學有意在台設分校，市府會極力爭取合作。

本報去信查證 獲回覆「沒到台灣設校計畫」

但本報記者昨透過早稻田大學台北國際交流中心，取得日本早稻田大學公關室聯繫電話，去電向學校詢問，並發送電子郵件詢問，追查了解早稻田大學究竟有無來台灣設立學校的構想或計畫。

早稻田大學公關室昨日下午正式回覆表示，「お問い合わせの件につきまして、早稲田大学では台湾での学校設立について 現在、特に予定はありません。」（關於詢問，早稻田大學在台灣設立學校，目前並沒有計畫。）澄清該校並無任何來台灣設立學校的打算。

對於早稻田校方表示沒有到台灣設立學校的計畫，高雄市新聞局長王淺秋指爆料是「網路謠言」，韓國瑜市長是委託早稻田校友市議員陳美雅，代為與早稻田海外部洽談合作模式，不一定是設分校，任何型態的合作都有可能，至於是哪一種合作模式？後續仍在議定中。

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