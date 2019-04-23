〈南部〉找產卵地 台東萬隻小紫斑蝶南飛

2019-04-23

〔記者張存薇／台東報導〕台東市海濱公園昨天早上突然出現滿天蝴蝶，從森林公園往南朝大武方向前進，目擊民眾說，估計有數千、上萬隻持續出現，和原本紫斑蝶北返的印象大不同。研究紫斑蝶遷徙多年的義守大學教授趙仁方說，這種小紫斑蝶食草「盤龍木」多在南部，為了尋找適當產卵地點才會往南，再加上前幾天下雨阻擋去路，因此昨天突然爆大量。

昨天上午八點前後，民眾經過台東市大同路底海濱公園，發現一波一波蝴蝶持續往南迴方向飛去，估算一下可能近萬隻，讓民眾看得嘖嘖稱奇，不過氣溫越來越高，不到一小時就看不到了。

趙仁方說明，紫斑蝶通常冬天會在南部山區越冬、春天一起飛出蝴蝶谷，像較大型的斯氏紫斑蝶食草「羊角藤」北部較多、所以往北飛，而紫斑蝶是視覺動物，通常群體跟著往北飛，但小紫斑蝶的食草「盤龍木」多在南部、台東市區包括鯉魚山都很多，小紫斑蝶原本跟著飛往北邊、但卻找不到適合產卵的食草，因此會再度集體往南移動，二○○八年台東市區也曾觀測到數萬隻紫斑蝶往南飛的景況。

趙仁方指出，小紫斑蝶每年都會往南飛，但前幾天天氣不穩定，台東地區也出現數波大雨，這些小紫斑蝶可能因為「臨盆在即」急著找地方產卵，天氣轉好所以大量飛出，這種情況的確較少見。

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