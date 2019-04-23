〈南部〉台東春遊補助團客額滿 自由行剩7成

2019-04-23

〔記者張存薇／台東報導〕春暖花開，交通部觀光局祭出補助旅遊方案，台東縣總額度三千兩百萬元，其中團體旅遊八百萬元補助已申請額滿，自由行部分則還有七成額度，縣府交通及觀光旅遊處指出，這波方案預計六月前可吸引六萬人次到台東，帶來兩億元商機，觀光業者則認為，真的只是「小確幸」。

估6月前可吸客6萬人次

春遊補助方案鼓勵民眾六月前平日到外縣市旅遊，補助週一至週四每房五百元住宿費，台東縣部分業者則加碼推出續住第二晚再補助五百元優惠，交觀處統計，台東縣總額度為三千兩百萬元，其中八百萬元團體遊客部分，已有兩百八十八團申請額滿，至於自由行客人部分補助額度為兩千四百萬元，目前申請率約三成。

住房率提升 帶來2億元商機

交觀處說明，台東四月起平日住房率約提升五至八％，而若三千兩百萬元額度均申請完，預計可以吸引六萬人次遊客量、帶來兩億元商機。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，台東縣從去年暖冬方案即列入補助，一開始補助額度無上限、每房最高補助一千五百元，甚至連交通費也有補助，到春遊方案時額度縮小、每個縣市也都獲補助，民眾好像麻痺了，效果不大。

她進一步說，目前是新加坡等新南向國家民眾旅遊旺季，台東遊客量四、五月也以新南向國家為主，春遊方案幫助相對較小，不過政府補助還是好事，旅遊業者還是期待九月以後觀光淡季時，政府能再幫幫忙。

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