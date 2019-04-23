〈南部〉新市政中心 黃偉哲：不會胎死腹中

2019-04-23

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員陳碧玉昨天進行市政總質詢，針對新市政中心選址，「黃市長何時宣布？」市長黃偉哲表示，該案持續評估中，不會胎死腹中。

先前已選出三地點

市政府先前透過公民論壇，針對新市政中心七選址地點，選出善化目加溜灣大道北側、南科ＡＢＣ周邊、新市看西農場周邊等三地點。

市議員陳碧玉質詢表示，市府先前曾承諾於一○七年十一月宣布，後來前代理市長李孟諺表示為尊重新市長的職權，將交由新市長來宣布。她詢問市長黃偉哲，「新市政中心選址何時宣布？」「有無短中長計畫？」

經費初估百億以上

黃偉哲表示，新市政中心案一定持續進行，不會胎死腹中。如果現在宣布而不馬上開始做新市政中心建設的話，只是徒然助長土地炒作；由於新市政中心的開發，初估基礎建設經費至少要一百億元以上，而現有的永華市政中心及市議會才使用約廿年，如果沒有一個妥善的利用去處，舊有廳舍浪費掉，又要花一百億元蓋新市政中心，市民可能無法接受。

短期將進行選址評估

黃偉哲表示，新市政中心短期進行選址評估，中期則籌措經費及土地徵收、重劃，長期則是建設新市政中心。

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