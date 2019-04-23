〈南部〉目前社宅掛零 議員促加快作業

2019-04-23

〔記者劉婉君／台南報導〕市長黃偉哲提出四年要蓋兩千戶只租不售的社會住宅，藍綠市議員都表示期待，時代力量林易瑩希望先做到目前已規劃的戶數如期完成；民進黨籍呂維胤認為，南市目前仍掛零，想達成目標，相關作業要加油；國民黨籍許至椿表示，數量太少，應再增加。

林易瑩指出，年輕人很期待社會住宅，但台南市目前仍掛零，實在很難交代，市府在開出四年兩千戶的支票之前，應該先做到現在已公開的戶數不要再減少、完工的時間不要再延後。

呂維胤表示，社會住宅有必要興建，建議因社會住宅主要是提供給弱勢，折扣要讓民眾有感，否則民眾去租屋就好，而未來評分基準也要把年輕人納入，才能協助真正想成家立業的年輕人，市府也可考慮重新檢討開放大樓提供建蔽率，以相對地取得多一點房屋或公寓可做為社會住宅，以快速解決社會住宅不足的部分。

呂維胤說，市府計畫在四年提供兩千戶社會住宅當然很好，但以台南市目前的進度來看，要達到這個目標，市府相關的準備工作還要再加油！

許至椿對社會住宅也表示有很大的期待，且認為應該要大量興建，但兩千戶的數量太少，應再增加，市府興建的動作也太慢，未來的配套措施包括可承租幾年、未來是否擁有優先承購權等，事前都須有妥善的規劃。

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