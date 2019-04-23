〈南部〉只租不售社會住宅 黃偉哲：4年蓋2千戶

2019-04-23

〔記者劉婉君／台南報導〕六都紛紛推動社會住宅，僅台南市依然掛零，第一波與國防部合作的公辦社會住宅，預計在平實營區、精忠二村、二空新村等地共五百八十戶，將於二○二一年動工。市長黃偉哲表示，市府也正在安南區尋找適合的地點，推動只租不售的社會住宅，本屆市長任期，預計四年目標兩千戶。

黃偉哲表示，因應南科二期開發、台積電五奈米及三奈米廠房興建、歸仁綠能科學城等都市發展，將吸引的就業人口需求，市府已在推動興建只租不售的社會住宅，台北市長柯文哲曾喊出八年要蓋五萬戶社會住宅，但過去四年總共動工約四千戶，相較於人口數有二百六十多萬的台北市，台南市的人口一百八十多萬，僅約三分之二，未來四年計畫供給兩千戶，是比較務實的目標。

都發局長莊德樑表示，南市社會住宅推動採租金補貼、包租代管、多元興辦三階段逐步推動，因台南市房價較其他五都低，房屋自有率高，包租代管部分，已完成一百八十五戶媒合，市府會持續作滾動式檢討。

首波580戶社宅 2021年動工

而公辦社會住宅部分，首波與國防部合作，透過提高容積率、都更方式興建，將在平實營區、精忠二村、 二空新村眷改土地公辦都更案中，以公益性設施回饋取得五百八十戶社會住宅（只租不售），預計七月招商、二○二一年動工後，二至三年完工。

租金比周遭打8至9折

至於未來的租金，莊德樑表示，將請估價師詢問周邊的租金後再打折扣，並訂出符合申請的資格，預估一般戶可能打八、九折，弱勢戶則會更低，但實際標準仍須進一步研議。

黃偉哲指出，過去大家的觀念喜歡住透天厝，現在有越來越多年輕人認為住在公寓大樓也很好，所以市場需求是存在的，社會住宅投入，可有效降低不動產的供需差距，讓年輕人購屋的負擔比較降低。

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