〈南部〉民進黨高雄市第8選區初選 陳信瑜力挺賴瑞隆

2019-04-23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市立委第八選區（前鎮、小港、旗津）初選，昨起至廿六日進行，卻出現震撼彈，前議員陳信瑜表態放下個人恩怨情感，支持現任立委賴瑞隆，昨天下午並陪賴一起掃街。

團結求勝選 陳信瑜陪同掃街

民進黨高雄市立委初選，只有第八選區（前鎮、小港、旗津）須以民調決勝負，從昨天起至廿六日，擇一日進行民調，由現任立委賴瑞隆對上挑戰的市議員鄭光峰。

民進黨中央黨部昨早抽籤，決定昨晚立委初選民調執行區域是新北市第二選區、新北市第三選區，高雄市第八選區最快要今天才會進行民調。

在民調前夕，之前原本有意參加初選、但最後未登記的前議員陳信瑜，透過臉書支持賴瑞隆，她強調「民進黨席次不能少，放下個人恩怨情感，團結支持賴瑞隆」。

2015年初選曾交鋒 賴瑞隆險勝

陳信瑜也於昨天下午四點半，陪同賴瑞隆掃街拜票，她受訪時表示，她觀察賴瑞隆在重大議題上很努力盡責，也有具體成果，例如大林蒲遷村、二○五兵工廠遷廠等，加上清廉、專業，因此願意在關鍵時刻支持他。陳信瑜並呼籲黨內要團結一致，因為民進黨已沒有分裂的本錢。

陳信瑜與賴瑞隆於二○一五年的立委初選廝殺激烈，雙方火藥味十足，最後賴瑞隆以三十三．七％險勝陳信瑜的二十八．七九％而出線，最後並在大選中勝出。

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