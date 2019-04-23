〈南部〉旗山擬設生命紀念園區 居民反對

2019-04-23

〔記者蘇福男／旗山報導〕旗美九區缺乏一座殯儀館，市府計畫斥資三億元，在旗山公立納骨堂旁打造「旗山生命紀念園區」，闢建禮廳、停柩室、冷凍櫃等設施，方便民眾治喪，殯葬處昨舉辦說明會，到場的三百多名民眾頭綁白布條，高呼「誓死反對」，要求市府易地評估。

說明會在旗尾代天后宮廟埕舉行，由殯葬處長黃順成主持，旗尾地區東昌里和東平里民出席情況十分踴躍，議員林義迪、林富寶等民代均到場關心。

地方憂影響交通、觀光產業

與會者群情激憤爭相發言，反對理由包括：設置地點鄰近國道十號末端，該處是進出旗山門戶，勢必影響當地交通、遊客觀感和旗山觀光產業；南寮巷易淹水；只有殯儀館、沒有火化場喪家治喪不便，但地方更反對闢建火化場，園區是否通過環境影響評估等。

殯葬處：旗美九區缺殯儀設施

黃順成表示，旗山、美濃、桃源等九區地處偏遠，且欠缺殯儀館相關設施，造成民眾治喪不便，尤其旗山老街不適合辦喪事，除了造成交通阻塞，更影響觀光發展，殯葬處將斥資三億元，打造旗山生命紀念園區，他並強調，紀念園區「不包含火化場」，請居民不要擔心。

建築師事務所簡報指出，旗山生命紀念園區位於旗尾南寮巷、旗山公立納骨堂旁，占地約一．六公頃的殯葬用地，計畫興建一座三層樓高的生命紀念館，其中，一樓規劃有大廳、三間禮廳、六間法事間、休息區、辦公室和服務中心，二樓規劃有十二間停柩室、佛教和西教祭拜區、豎靈區，三樓則規劃有四間化妝入殮室，退冰室、冷凍室和往生室各二間，並設有法醫室和解剖室。

會中，東昌里長邱清郎不滿外傳他贊成興建生命紀念園區，當場點名與對方對質，場面一度混亂失控，林富寶也對有人在臉書指控他「官商勾結」大表不滿，要求網友不要再惡意抹黑。

黃順成結論表示，關於設置地點易地評估等意見，將會提供市府長官施政參考。

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